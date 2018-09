Acusado de abusar menina de 9 anos morre no HGE após ser espancado

Data: 03/09/2018

Um homem de 60 anos, que foi acusado de abusar sexualmente uma menina de apenas nove anos, morreu no Hospital Geral do Estado (HGE) após ser agredido por reeducandos em uma das unidades do sistema prisional, onde estava recolhido.

Jose Vicente Filho foi preso no dia 2 de agosto, na Rua São Sebastião, bairro da Levada, após ser acusado – e agredido – de tentar acariciar uma menina de 9 anos. A criança, no entanto, teria conseguido se desvencilhar e pediu ajuda do pai.

O agressor foi preso e encaminhado para o sistema prisional. No dia 8 de agosto, no entanto, o acusado foi brutalmente agredido e encaminhado ao Hospital Geral do Estado, onde morreu nesse domingo (3) em decorrência da gravidade dos ferimentos.

O caso deve ser investigado pela polícia judiciária.

Fonte: AL24horas