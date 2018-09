Com Marta, Fifa divulga finalistas ao prêmio The Best da temporada

Data: 03/09/2018



A Fifa anunciou as três finalistas à categoria de melhor jogadora do mundo na manhã desta segunda-feira, em Londres. A brasileira Marta, vencedora por cinco vezes e indicada em 14 oportunidades, mais uma vez está entre as seletas indicadas e concorre ao lado de Ada Hegerberg e Dzsenifer Marozsan, do Olympique Lyonnais, da França. Marozsan também é capitã da seleção alemã.

O resultado final acontecerá no dia 24 de setembro também na capital inglesa. A brasileira atualmente está no Orlando Pride, dos Estados Unidos, e é a maior vencedora da competição, com cinco títulos enfileirados entre 2006 e 2010. O ano de 2015 foi a primeira vez na qual Marta ficou de fora da lista de dez indicadas e, no ano seguinte, voltou ao grupo graças ao bom desempenho vestindo a camisa da Seleção Brasileira nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Em 2017 novamente ficou de fora da disputa do prêmio The Best da Fifa.

Neste ano, as três finalistas passaram por sete candidatas: Lucy Bronze, Pernille Harder, Amandine Henry, Sam Kerr, Saki Kumagai, Megan Rapinoe e Wendie Renard. Na edição de 2017, a grande vencedora foi a holandesa Lieke Martens, que concorreu com a venezuelana Deyna Castellanos e a sempre favorita Carli Lloyd, dos Estados Unidos. O ápice da ganhadora na última temporada foi quando ajudou a Holanda a conquistar o título europeu de seleções.

A escolha dos concorrentes ao The Best ocorre através de votação entre jornalistas das nações filiadas à Fifa, capitães e treinadores das seleções mundo afora. O público também participa da escolha em votação no site oficial da entidade. As categorias têm peso igual na soma final. Cada eleitor indica as atletas que considera os três melhores do mundo na última temporada, atribuindo cinco pontos ao primeiro colocado, três ao segundo e um ao terceiro. O vencedor é aquele que tem maior soma no final.

Fonte: Gazeta Esportiva