Campanha de vacinação contra pólio e sarampo é prorrogada no estado

Data: 03/09/2018

Alagoas não alcançou a meta e a campanha de vacinação contra pólio e sarampo foi prorrogada para o dia 14 de setembro. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (3) pelo Ministério da Saúde.

A intenção era que 95% das crianças de 1 a 4 anos fossem vacinadas até o dia 31 de agosto, mas a procura foi baixa nos postos de vacinação.

Agora, Alagoas vai ter até o dia 14 para que isso aconteça. A situação é a mesma em vários outros estados do país.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau), 213.391 crianças precisam se vacinar contra a poliomielite, mas até o último balanço, 189.183 se imunizaram, o que corresponde a 88.66%.

Já em relação ao sarampo, segundo a Sesau, 213.391 pessoas deveriam tomar a vacina, mas apenas 189.097 fizeram isso, o que resulta em um percentual de 88.62%.

Onde ir?

Durante todo o dia os postos de saúde funcionam de 8h às 17h, enquanto os Shoppings Maceió (Mangabeiras), Parque (Cruz das Almas) e Pátio (Benedito Bentes) ofertarão as vacinas das 10h às 21h. Já as lojas Carajás (Tabuleiro dos Martins) e Walmart (Gruta) imunizarão as crianças das 8h às 20h.

Confira as unidades de saúde que estão atendendo:

US Roland Simon – Rua Cabo Reis S/ N, Vergel do Lago, Tel: 3315-5353

US Ib Gatto Falcão – Rua da Floresta, S/N, Tabuleiro do Martins, Tel: 3315-8460

US Hamilton Falcão – Av. Norma Pimentel da Costa, S/N Benedito Bentes, Tel: 3315-5422/5421

US Tereza Barbosa – Conj. Estáquio Gomes De Melo S/N Tabuleiro, Tel: 3315-5476

US PAM Bebedouro – Rua Antônio Nunes Leite, Nº 225 – Bebedouro, Tel: 3315-5431

II Centro de Saúde – Praça Da Maravilha, S/N – Poço, Tel: 3315-2641

US José Araújo – Rua Pastor Eurico Calheiros, 56, Cohab, Jacintinho, Tel: 3315-5397/5493

US Aliomar Almeida Lins – Av. Corr. Transporte. Moacir Andrade, S/N, Benedito Bentes II, Tel: 3315-3508

US Djalma Loureiro – Rua Muniz Falcão S/N, Clima Bom, Tel: 3315-5488/3315-2906/3354-3127.

Fonte: G1/AL