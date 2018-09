Cartilha de orientação em saúde mental de Penedo é apresentada no 6º Congresso Brasileiro de saúde mental

Data: 04/09/2018



O 6º Congresso Brasileiro de Saúde Mental, que esta sendo realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães de 02 a 04 de setembro de 2018 em Brasília está debatendo entre outros pontos, as práticas adotadas na rede de atenção psicossocial, uma das principais conquistas da luta antimanicomial, que completará 40 anos em 2018.

Durante o encontro a Coordenadora de Atenção especializada, da Secretaria Municipal de Saúde de Penedo, Karina Omena apresentou para o público presente, a Cartilha de Orientação em saúde mental da Prefeitura de Penedo.

De acordo com a Coordenadora que participou da elaboração da cartilha junto com os profissionais do Caps e usuários de Penedo, as ilustrações que compõem o material da Cartilha são desenhos produzidos pelos usuário, falando sobre o cuidado em saúde mental.

“Apresentei a Cartilha no Congresso Brasileiro de Saúde Mental em Brasília e na ocasião distribui alguns exemplares para participantes do Congresso. A Cartilha estimulou o protagonismo dos usuários em sua construção e reforça o ideal do cuidado em saúde mental no território, em liberdade e como direito de todas as pessoas de serem acolhidas e cuidadas nos diversos serviços de Saúde”, destacou.

Entre as questões que foram apresentadas durante o 6º Congresso Brasileiro de Saúde Mental estão diversos problemas que afligem a sociedade contemporânea sendo esses: Violências de gênero, classe e etnias; os sistemas judiciário e prisional; a medicalização e as expressões de sofrimento social; o envelhecimento; as crianças e os adolescentes como protagonistas sociais; saúde mental e trabalho; e, ainda, suicídio − mal-estar da civilização contemporânea.

Fonte: Ascom