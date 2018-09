Prefeitura de Arapiraca divulga 15ª chamada do PSS da Educação

Data: 04/09/2018



A Prefeitura de Arapiraca divulgou uma nova lista de convocados para o Processo Seletivo da Educação. Esta é a 15ª chamada do certame e, segundo o Município, as vagas são para a zona rural, e por isso há uma dificuldade em contratar os aprovados.

Os candidatos convocados deverão se apresentar na quarta-feira (5) das 9h às 14h na sede da Secretaria de Gestão Pública, localizada no Centro Administrativo Antônio Rocha, bairro Santa Edwiges.

Os convocados devem apresentar os seguintes documentos:

*Documento de Identidade com foto

*CPF

*Comprovante de residência atual, no nome do candidato; no caso de filiação, comprovada através de documentos oficiais (identidade, certidão de nascimento, etc); no caso de cônjuge, comprovado através de certidão de casamento, no caso de aluguel, comprovante de residência acompanhado de declaração assinado pelo titular do comprovante apresentado e contrato de aluguel.

*Documento que comprove a escolaridade exigida para o cargo

Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral

*Comprovante de inscrição do PIS/PASEP/NIT;

*Dados bancários (conta-corrente da Caixa Econômica Federal ou conta-poupança).

Fonte: G1/AL