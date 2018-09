Saúde Bucal de Penedo se classifica em 1º na segunda etapa do Prêmio CFO

Data: 05/09/2018



Após se classificar na etapa estadual do Prêmio Nacional CFO- Conselho Federal de Odontologia que incluiu os 102 municípios alagoanos, estando entre os 10 mais organizados na área em Alagoas, a saúde bucal de Penedo, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde-SMS se classificou em 1º lugar para a etapa posterior do prêmio, criado pelos conselhos regionais de odontologia, na qual concorrem anualmente os municípios brasileiros.

De acordo com a Odontóloga Edlaine Soares, Coordenadora de Saúde Bucal da SMS, o prêmio nacional de saúde bucal ocorre em três etapas. A primeira etapa compreende as inscrições dos municípios que possuíam os requisitos solicitados pelo CFO (Conselho Federal de Odontologia). Entre os 102 municípios, 10 foram habilitados a concorrer ao prêmio. A segunda compreendeu a seleção entre os 10 municípios selecionados de acordo com a faixa populacional, onde Penedo ficou em primeiro lugar na faixa populacional de 50 a 300.000 mil habitantes.

Na Terceira Etapa os municípios com maior pontuação, em cada grupo populacional,e classificado em primeiro lugar receberão um consultório odontológico completo, com cadeira e demais equipamentos: Equipo para acionamento e controle de seringas tríplice, micromotores e turbinas; suctora para coleta de dejetos através de cuspideira/sugadores e refletor odontológico para iluminação da cavidade oral.

Por meio de sua rede social, o Conselho Regional de Odontologia de Alagoas parabenizou o município de Penedo pela classificação para a etapa posterior do premio nacional CFO, que tem o objetivo de premiar as mais bem sucedidos exemplos de políticas públicas em saúde bucal, implantadas no Brasil.

De Acordo com a Secretário de saúde, Pedro Madeiro, em Penedo, o município vem desenvolvendo políticas públicas que favorecem não só o usuário mais aos profissionais com melhorias. Oferecendo assim um serviço de qualidade, onde os usuários são tratados por completo, oferecendo a toda população uma saúde bucal de qualidade.

Prêmio CFO

Primeira iniciativa nacional com essas características, o prêmio foi instituído em 2005 pelo Conselho Federal de Odontologia e os Conselhos Regionais, com apoio do Ministério da Saúde. Além do reconhecimento público, as prefeituras vencedoras são premiadas gratuitamente com um consultório odontológico completo.

Fonte: Ascom