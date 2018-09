Jovem tenta matar ex-patroa por não receber indenização

Data: 05/09/2018



A cobrança de uma dívida quase terminou em morte, no Calçadão do Comércio de Maceió. Uma jovem revoltada com o não pagamento de sua indenização trabalhista foi presa em flagrante no momento em que tentava matar a ex-patroa a golpes de facão.

O fato ocorreu às 15 horas desta quarta-feira, 5, em meio à movimentação do Centro Comercial da cidade. Uma equipe de Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Municipal de Maceió chegou no exato momento da confusão entre as partes.

Edcleide Santos Nascimento confessou que foi cobrar a dívida e estava disposta a matar a ex-patroa, proprietária de uma pousada, onde trabalhava.

De acordo com informações do comandante da equipe, quando a mulher foi presa estava trajando um vestido, uma blusa e uma camiseta, lenços cobrindo o cabelo e chapéu, e ainda um short e luvas e meias de lã, em pleno sol.

A ideia, segundo a guarnição, era cometer o crime e mudar de roupa na fuga. O caso foi registrado na Central de Flagrantes, no Pinheiro.

Fonte: AL24horas