Militar e mais duas ficam feridas após colisão entre motocicletas

Data: 06/09/2018



Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou três pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (6) em um trecho da AL-110, no município de Arapiraca.

Segundo relatos de testemunhas, o sinistro teria acontecido após a condutora de uma das motocicletas tentar realizar um retorno no bairro Boa Vista, entretanto, a causa do acidente só poderá ser determinada após realização dos trabalhos de perícia. Ainda segundo pessoas que estavam no local, três pessoas, todas do sexo feminino, ficaram feridas, entre elas, uma policial militar.

As vítimas, ainda sem identificação, foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM/AL) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para o Hospital de Emergência do Agreste, onde receberam atendimento médico. O estado de saúde ainda não foi divulgado

Fonte: AL24horas