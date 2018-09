Prefeito Marcius Beltrão entrega oito veículos novos para a saúde

Data: 06/09/2018



O Prefeito de Penedo Marcius Beltrão participou nessa quinta-feira (6), do hasteamento dos pavilhões em frente a sede do poder executivo municipal, como parte das comemorações alusivas a semana da pátria e ao aniversario da independência do Brasil, que é comemorado todo dia 7 de setembro, com a presença de diversas autoridades municipais, Exército, Marinha, Corpo de bombeiros, Policia Militar, vereadores, secretários, coordenadores e do vice Prefeito Ronaldo Lopes.

Na ocasião o Prefeito Marcius Beltrão e o Secretário de saúde Pedro Madeiro entregaram para a saúde Penedense mais 4 automóveis e 4 motocicletas novos para atender a população penedense, além de novos fardamentos para os funcionários da secretaria.

Inicialmente o Prefeito Marcius Beltrão, o Chefe de instrução do Tiro de Guerra, Graminho e o Capitão da Marinha, Bonfim, hastearam os pavilhões do Brasil, de Penedo e de Alagoas, com todos os presentes em posição de respeito, para a execução do hino nacional Brasileiro, seguido do Hino do Tricentenário de Penedo.

O Prefeito de Penedo Marcius Beltrão destacou em sua fala, a importância das comemorações referentes a independência do Brasil e falou sobre o processo eleitoral em curso, na qual é fundamental a escolha daquele que irá comandar os destinos de todos os brasileiros, o Presidente da república, salientando que cada um dos presentes deve observar a vida pregressa dos candidatos a todos os cargos, para buscar as melhores opções.

Sobre a entrega dos veículos e fardamentos a Secretaria Municipal de Saúde, o Prefeito Március Beltrão expressou alegria ao afirmar que essa aquisição representa o prosseguimento na renovação da frota de veículos no município, ao qual os mesmos participarão do tradicional desfile de 7 de Setembro. Também destacou que ainda serão entregues para a saúde municipal, 1 micro ônibus com 32 lugares e elevador de acessibilidade, 2 veículos Doblos e uma van Ducato.

O Secretário de saúde Pedro Madeiro enfatizou os resultados positivos da saúde do município, a exemplo de Penedo ter sido considerada a melhor saúde bucal do estado, para os municípios acima dos 30 mil habitantes e também estar entre os 10 melhores municípios em vigilância em saúde. “Quem pensa em seu povo, tem que fazer o dever de casa, agradeço aos 620 companheiros da Secretaria municipal de saúde, Penedo volta a ser referência na saúde pública ”, afirmou.

Fonte: Ascom