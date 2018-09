Segunda Audiência Pública para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico é realizada na Escola de Governo da PGM

Data: 06/09/2018



O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio são Francisco- CBHSF em parceria com a Prefeitura de Penedo realizou na última quarta-feira (4), na escola de Governo da Procuradoria Geral do Município, a segunda audiência pública para realização do Plano municipal de Saneamento Básico para continuar o debate com a população, poder público e sociedade civil sobre a formulação do referido plano, que segue com a etapa de prognóstico, com uma previsão referente aos diversos cenários possíveis para o município nos próximos 20 anos e as medidas que serão adotadas por parte da municipalidade nos prazos: Imediatos, curto, médio e longo prazo.

Participaram do evento: Secretários municipais, lideranças comunitárias, técnicos de diversas áreas, membros do Comitê da Bacia hidrográfica do rio são Francisco, os secretários municipais, Paulo Freire-Meio Ambiente, Valmir Lessa-Infraestrutura e obras, Moises Marques-Serviços públicos, o vice Prefeito Ronaldo Lopes, entre outras autoridades.

Após a apresentação do prognóstico elaborado pelos técnicos da empresa Premier Engenharia e consultoria, empresa especialista em planejamento, os presentes puderam expor suas opiniões e sugestões para a formulação do referido plano.

De acordo com os técnicos responsáveis pela apresentação, a estrutura do PMSB é composta por: Plano de trabalho, diagnóstico, prognóstico; Mecanismo e procedimentos para avaliação sistemática do PMSB e ações para emergência e contingência e elaboração do termo de referência para o sistema de informações municipais de saneamento básico.

Além disso foi abordada a questão da coleta seletiva de recicláveis que deverá ser implantada no município a partir de 2019 e a ampliação da rede coletora de esgoto que atualmente contempla 862m, e no prazo imediato ate 2019 deverá atender 22994m, o que representa 180 ligações atuais, chegando a 3058 ate 2019, respectivamente.



Fonte: Ascom