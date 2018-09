VIDEO: suspeitos de assassinar casal em Penedo são presos

Data: 06/09/2018



Poucas horas após o assassinato do médico Antônio Francisco Ribeiro, de 56 anos, e do seu companheiro, Lourinaldo Alves Ribeiro, 52, na cidade de Penedo, no interior de Alagoas, a polícia conseguiu prender três suspeitos do crime.

De acordo com informações confirmadas pelo delegado que está à frente da investigação, Gustavo Xavier, os suspeitos foram identificados através de imagens de câmeras de segurança como Ednilson Pedro Gessé, Paulo Sérgio Zumba Junior, e Gustavo Augusto da Silva Farias. Danilo da Silva de Jesus estava foragido, mas foi preso na manhã desta quinta (06).

Com exclusividade, a equipe de reportagem da TV Pajuçara da regional Agreste conversou com um dos presos, Paulo Sergio Junior. “Ele era um amigo muito próximo de Lourinaldo, tanto que vivia em uma casa dele, alugada”, explicou o delegado. “Eles planejavam roubar uma quantia em dinheiro que estaria com o casal, e por isso combinaram de ir beber na casa do médico como desculpa”, acrescentou.

Clique AQUI e veja a reportagem em vídeo.

Fonte: TNH