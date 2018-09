Calendário do futebol brasileiro de 2019 será quase igual ao deste ano

Data: 07/09/2018

O calendário de 2019 do futebol brasileiro está em fase de final de elaboraçao, e já é possível afirmar: será praticamente igual ao deste ano.

A Série A do Campeonato Brasileiro será interrompida para a disputa da Copa América (que será no Brasil) entre os dias 14 e 30 de junho. Mas as competições organizadas pela CBF – Brasileiro e Copa do Brasil – vão continuar durante as demais datas-Fifa.

Os campeonatos estaduais terão o mesmo tamanho de 2018. Ainda há indefinições a respeito das Séries B, C e D.

O calendário do futebol mundial é organizado da seguinte forma: primeiro a Fifa escolhe as datas em que pretende organizar seus torneios e amistosos; depois, as entidades continentais (Conmebol, Uefa) reservam mais algumas datas. O que sobra é aproveitado pelas associações nacionais, como a CBF, por exemplo.

A Fifa já reservou suas datas em 2019:

17 a 29 de março;

3 a 11 de setembro;

8 a 16 de outubro;

12 a 20 de novembro.

Como a próxima Copa do Mundo só será disputada entre novembro de dezembro de 2022, as eliminatórias só devem começar em 2020. Assim, as datas-Fifa de 2019 serão usadas para amistosos.

As competições continentais (Copa Libertadores, Copa Sul-Americana) não serão afetadas pelas data-Fifa, porque a Conmebol as interrompe. Em 2019, os dois torneios de clubes da América do Sul serão decididos em final com jogo único.