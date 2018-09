Desfile cívico de 7 de Setembro leva multidão à orla de Jaraguá, em Maceió

Data: 07/09/2018



O tradicional desfile de 7 de etembro, o desfile cívico da Independência do Brasil, levou várias pessoas à Avenida da Paz, no bairro de Jaraguá, em Maceió, na manhã desta sexta-feira (7).

A principal avenida do bairro foi bloqueada para a passagem do desfile, que teve início por volta das 9h. Estruturas com arquibancas e barreiras de contenção foram montadas no trajeto.

A estimativa da Polícia Militar é de que 7 mil pessoas acompanharam o desfile nas arquibancadas e 3 mil desfilando.

Para Dona Maria das Neves, 79, a atração se tornou uma relação de sentimento. Ela acompanha o desfile há mais de 50 anos e contou ao G1 que sempre lembra quando o marido, que era policial, desfilava.

“Ele morreu há 34 anos e, mesmo assim, continuo vindo ao desfile porque aprendi a gostar e porque eu lembro muito do meu marido”, disse a pensionista.

Ao todo, 983 policiais militares participaram do evento. Destes, 824 desfilaram a pé e 112 motorizados, além de 32 conjuntos da Cavalaria e 15 duplas (homem-cão); sem contar com 173 crianças alunas do Colégio da PM e mais 150 atendidas pelo PROERD, também fizeram parte da apresentação em reverência à Pátria.

Como tradicionalmente ocorre, a tropa percorreu todo trajeto acompanhada pela Banda de Música da Polícia Militar.

A expectativa do estudante Allysson Guilherme, 10, é de ver a tropa do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Essa é a segunda vez que o menino vai ao bairro de Jaraguá ver o desfile com a família.

“Gosto muito da cavalaria e do Bope, que passa com as armas e cachorros. Vim com minha mãe, tia e primos”, diz.

Fonte: G1/AL