CRB e Guarani empatam em 1 a 1 no Rei Pelé

Data: 08/09/2018



Um pra lá, pra cá. CRB e Guarani fizeram um jogo parelho no Rei Pelé e empataram por 1 a 1 nesta sexta-feira. Os gols rolaram no segundo tempo. Neto Baiano marcou de pênalti para o Galo. Bruno Mendes igualou o placar em Maceió. O resultado mantém o Bugre na sétima colocação, agora com 37 pontos. O Galo ainda é o 15º, com 29.

A próxima

O Guarani volta a jogar na próxima quinta. Recebe o Juventude, às 21h, no Brinco de Ouro, em Campinas. O CRB tem mais tempo para descasar. Só entra em campo no próximo sábado, às 16h30, contra o Brasil de Pelotas. O jogo está marcado para o Bento de Freitas, em Pelotas.

Primeiro tempo

O CRB foi pra cima do Guarani. Em cinco minutos, dois chutes a gol, com Willians Santana e Rafael Carioca. Depois, o jogo ficou bem morno. O Bugre marcou posição na defesa e subiu pouco. Precisando da vitória para se afastar do Z-4, o Galo teve mais posse de bola, não criou tanto. Aos 19, Diego Rosa chegou a balançar a rede do Bugre, mas o assistente marcou impedimento. Depois do 30, o Guarani saiu um pouco mais, prendeu a bola no campo ofensivo, mas não levou perigo ao gol de João Carlos.

Segundo tempo

O Guarani voltou melhor do intervalo. Aos cinco minutos, Fabrício cruzou da direita e Rondinell cabeceou na trave do CRB. Antes, a bola ainda desviou em Everton Sena. O Bugre ainda ameaçou em chutes de longe, e Doriva mandou a campo o estreante Renan Oliveira.

O Galo ganhou em criatividade e abriu o placar aos 18. Iago foi derrubado na área, e o árbitro marcou pênalti. Neto Baiano bateu com extrema categoria, deslocou o goleiro Agenor e fez o sexto gol dele na Série B. O 22º na temporada.

O Guarani foi pra cima e foi buscar o empate aos 33. Pará cruzou da esquerda e Bruno Mendes bateu de primeira, com força. João Carlos não evitou o empate. Foi o quarto gol de Bruno na Série B.

Fonte: Globoesporte