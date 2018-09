CSA vence o Figueirense de virada fora de casa e encosta no líder Fortaleza

Data: 08/09/2018



Foi de virada a primeira vitória do CSA fora de casa nos chamados jogos da volta do Campeonato Brasileiro da Série B. Porém, mais importante que isso o placar de 2×1 sobre o Figueirense neste sábado (8), no Estádio Orlando Scarpelli, confirma a manutenção matemática do Azulão na temporada 2019 da segunda divisão do futebol nacional. E de quebra encosta no Fortaleza, que esta tarde foi derrotado pelo Criciúma. O tricolor cearense segue líder, com 47, e o time do técnico Marcelo Cabo se mantém em segundo, só que agora com 46 pontos.

Os gols da vitória azulina foram assinalados por defensores: zagueiro Matheus Lopes e o volante Dawhan. Descontou para o Figueira o atacante Elton. O CSA já volta a campo na próxima terça-feira (11) para receber a visita do Vila Nova, às 19h. O Figueirense, que permanece na sétima posição, com 38 pontos, segue em casa para na sexta-feira (14), às 20h30, enfrentar o São Bento.

Fonte: Globoesporte