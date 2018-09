Dupla acusada de matar jovem e ferir menor durante assalto é presa

Data: 08/09/2018

Dois suspeitos foram presos durante a madrugada deste sábado (8) acusados de assassinar uma jovem de 23 anos – identificada como Alyssandra Ferreira – e deixar um menor de 17 anos ferido durante uma tentativa de assalto na noite dessa sexta-feira (7), no município de Pão de Açúcar, no Sertão de Alagoas.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos foram identificados como Deivid Silva Souza, de 22 anos e, Artur Gomes dos Santos, de 18 anos. Eles estavam em uma motocicleta e tentaram roubar a motocicleta onde estavam as vítimas.

Como o condutor não atendeu a abordagem, os suspeitos atiraram contra as duas vítimas e atingiu Alyssandra na cabeça e atingiu as costas do menor de raspão.

As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Clodolfo Rodrigues, em Santana do Ipanema e Alyssandra faleceu no local. Após o crime, os suspeitos fugiram, mas foram localizados pela polícia. Eles estavam com um revólver calibre 38 e um celular.

Deivid e Artur foram levados para a Delegacia de Batalha.

Fonte: AL24horas