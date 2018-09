Foragido fura bloqueio policial e termina preso na Zona Rural de Arapiraca

Data: 08/09/2018



Um homem considerado foragido da Justiça foi preso nesta sexta-feira (7) depois de tentar furar um bloqueio policial no Povoado Varginha, Zona rural da cidade de Arapiraca, no Agreste alagoano.

De acordo com policiais que participaram da prisão, um mandando de busca e apreensão foi emitido para revistar uma chácara, onde, de acordo com informações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), Carlos Rodrigo de Barros Barboza Leão estaria escondido.

Ao chegar ao local, a guarnição policial do 3º Batalhão por muito pouco não foi atropelada por Carlos Rodrigo Leão, que deixava a propriedade dirigindo uma Saveiro branca, em alta velocidade. Mesmo furando o bloqueio, ele foi capturado logo em seguida.

Segundo o Ministério Público Estadual (MPE-AL), Carlos é proprietário de algumas empresas de fachada que atuavam vendendo notas fiscais falsas para agentes públicos. E foi justamente por uma dessas empresas, a R.R Distribuidora LTDA, que os operadores do esquema conseguiram desviar R$ 1,5 milhão da Prefeitura de Mata Grande, cidade do Sertão alagoano. Para se ter uma ideia da participação de Leão, ele teria se apropriado de cerca de 8% do total dos valores desviados.

Após ser preso, a polícia cumpriu o mandado de busca na chácara, onde encontrou uma pistola calibre 380 com um carregador repleto de munições. Além da arma, folhas de cheque de diferentes bancos e valores, um IPhone 6 de cor branca e R$ 2 mil em espécie.

Carlos Rodrigo foi conduzido até a Delegacia Regional de Arapiraca, juntamente com todo o material e a arma apreendida para que fossem tomadas as medidas devidas quanto o cumprimento dos mandados e o direcionamento do preso para o Sistema Penitenciário do Estado de Alagoas.



Fonte: TNH