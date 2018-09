Suspeito de tráfico é preso após tentar fugir pelo telhado

Data: 09/09/2018

Policiais do Batalhão de Eventos (BPE) prenderam na noite deste sábado, 8, um jovem de 22 anos, identificado como João Paulo Lins, que tentou fugir do flagrante de tráfico de entorpecentes, fugindo pelo telhado de uma residência no conjunto Piabas, bairro do Jacintinho.

Para azar do rapaz, no momento da fuga, ele caiu do telhado e acabou preso. Com ele havia 10 gramas de cocaína, seis comprimidos de Rohypnol e R$ 15 em espécie. No entanto, após uma busca no telhado onde ele havia subido para escapar da polícia, a equipe encontrou 440 gramas de maconha.

O rapaz e o material apreendido foram levados para o Complexo de Delegacias Especializadas (Code), em Mangabeiras, onde foi lavrado o flagrante.

Fonte: AL24horas