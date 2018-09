População penedense prestigia desfile de independência

Data: 10/09/2018



O tradicional desfile de independência, que é realizado todo ano no dia 7 de Setembro levou para as ruas de Penedo milhares de pessoas para prestigiar as diversas instituições participantes: Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Marinha do Brasil, Exército, escolas particulares, municipais e estaduais, além de assistir as apresentações das bandas de fanfarra que contagiaram a todos os presentes. O evento realizado na última sexta-feira contou com a presença de diversas autoridades, Prefeito Marcius Beltrão, vice Ronaldo Lopes, Bispo Dom Valério Breda, autoridades militares, secretários municipais, entre outros.

O tradicional desfile de Sete de setembro, todo ano atrai milhares de pessoas à orla ribeirinha, não sendo diferente na edição 2018 do evento. Organizado pela Secretaria municipal de educação- Semed, o desfile teve seu começo ainda no início da tarde, com o Prefeito de Penedo Marcius Beltrão passando a tropa em revista e desfilando em carro aberto até chegar ao palco principal do evento, seguido por Marinha do Brasil, Exército, Policia Militar de Alagoas, que realizou uma demonstração de suas atividades em combate a criminalidade e Bombeiros.

Posteriormente as escolas e suas bandas de fanfarra fizeram a alegria dos presentes com suas músicas e coreografias. Também participaram do desfile, os assistidos do Centro de Atenção Psicosocial (CAPS), além da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Penedo e do SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Fonte: Ascom