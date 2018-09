Suspeito de matar Silvânio Barbosa com 50 facadas já está preso em Maceió

Data: 09/09/2018



O delegado Fábio Costa reforçou, na tarde deste domingo, quando chegava a Maceió com Henrique Matheus da Silva, suspeito de matar o vereador Silvânio Barbosa com 50 facadas, que o crime “está esclarecido” e que “provas técnicas e análise de dados” colhidas pelo setor de inteligência da Polícia Civil de Alagoas contribuíram para a prisão do suspeito, mais cedo, na Paraíba.

“Os detalhes, a motivação e a circunstâncias do crime nós só vamos passar durante coletiva”, afirmou o delegado, segundo o qual a comunicação entre os setores de inteligência das Polícias Civis de Alagoas e da Paraíba contribuíram para que a Polícia Militar da Paraíba capturasse o suspeito, que conduzia o carro do vereador Silvânio Barbosa, que teria sido morto com 50 facadas.

“Com base em provas técnicas e análise de dados, descobrimos que o suspeito estava na Paraíba. Suspeito já passou detalhes. O caso está totalmente esclarecido”, avisou o delegado. À Gazetaweb, na manhã deste domingo, a Polícia Militar da Paraíba afirmou, no entanto, que abordou o suspeito, que estava no carro de Silvânio, por desconfiar de atitude suspeita.

Auxílio de informações na internet

Diante das contradições, os policiais da Paraíba resolveram buscar informações sobre o suspeito e descobriram, com ajuda de informações postadas na internet, que o dono do carro, um Honda Civic, tinha sido encontrado morto no apartamento em que morava, no condomínio Central Park, no complexo Benedito Bentes, parte alta capital, no último sábado pela manhã.

De acordo com o tenente Sávio Cascudo, 14º Batalhão de Polícia Militar da Paraíba, o suspeito disse ter iniciado relação afetiva com Silvânio 15 dias atrás, quando percebeu que seria fácil roubá-lo. Henrique já teria ido ao segundo encontro com o vereador com a intenção de praticar o crime, ainda de acordo com diálogo do suspeito com o militar paraibano. “Ele falou com riqueza de detalhes, foi bem frio”, relatou.

Detalhes do crime em entrevista coletiva

Neste momento, Henrique Matheus da Silva está sendo ouvido pelo delegado Fábio Costa na Delegacia de Investigações e Capturas (Deic), no bairro de Santa Amélia, parte alta da capital alagoana. O suspeito seria paraibano, residiria em Pombal (PB) e teria conhecido Silvânio Barbosa enquanto trabalhava vendendo objetos de decoração.

A cúpula da Polícia Civil deve convocar a imprensa para entrevista coletiva, nesta segunda-feira. “Vamos esclarecer detalhes, motivação e circunstâncias em coletiva na segunda”, avisou Fábio Costa.



Fonte: Gazetaweb