PENEDO: Emater e Secretaria de Agricultura realizam lançamento do Programa de Aquisição de Alimentos

Data: 12/09/2018



A Emater e a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agrário de Penedo realizaram na manhã dessa quarta-feira (12), o lançamento do Programa de Aquisição de Alimentos PAA em Penedo, um programa do Governo Federal em parceria com os estados e municípios conveniados, na qual são adquiridos produtos originários da agricultura familiar para serem distribuídos a instituições beneficentes cadastradas, escolas, hospitais, entre outros.

Participaram do encontro, o Secretario Municipal de Agricultura Manoel Messias Lima, o Gerente da Emater Penedo Aldo Toledo, técnicos dos dois órgãos públicos, representantes das instituições beneficiadas e os 22 agricultores cadastrados em Penedo, na qual as mercadorias já começaram a ser entregues, totalizando mais de 3 toneladas de alimentos.

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) foi criado pelo art. 19 da Lei nº 10.696, de 02 de julho de 2003, com o objetivo de promover o acesso à alimentação, além de incentivar a agricultura familiar.

No PAA, as entidades cadastram-se e após aprovadas recebem os alimentos comprados pela Emater dos agricultores familiares produtores. Em Penedo o trabalho de cadastramento dos agricultores e instituições foi realizado pelo Técnico agrícola Luís dos Santos, funcionário da Emater responsável pelo cadastramento. Inicialmente o CAPS- Centro de Apoio Psicosocial, o Centro juvenil nossa senhora auxiliadora e a ONG Bom samaritano estão aptos a receberem os diversos produtos originados da agricultura familiar por meio do PAA.

O Gerente da Emater em Penedo Aldo Toledo, enfatizou o início do PAA em Penedo com o objetivo de garantir a compra dos produtos e incentivar os agricultores a produzir, dando oportunidades de geração de renda aos produtores locais .“Não se justifica abastecer o mercado de Penedo com produtos de outras regiões”, afirmou.

O Secretário Municipal de Agricultura Manoel Messias Lima destacou que antes em Penedo, um Município com quase 70 mil habitantes, quase todos esses produtos que poderiam ser produzidos em Penedo vinham de outras localidade. Essa realidade está sendo transformada por meio do trabalho realizado pela Secretaria municipal de agricultura e Emater, onde atualmente 40% das hortaliças consumidas em Penedo, já são produzidos pelo próprio município, resultando em uma nova era para a agricultura penedense.

“ É uma felicidade muito grande em poder por meio da Secretaria de agricultura, no governo do Prefeito Marcius Beltrão atender aos agricultores, garantindo a geração de emprego e renda para o homem do campo, junto com a Emater. Os agricultores do município estão produzindo agora tendo para quem vender. Por meio de programas como esse, onde 22 famílias já foram contempladas, estamos promovendo um novo momento da história da agricultura no município, na qual nunca se produziu tanto, beneficiando os próprios agricultores e a economia da cidade e não mais os atravessadores, que traziam os mesmos produtos de fora de Penedo”, afirmou.

Fonte: Ascom