Prefeitura cria novo projeto de lei que regulamenta o transporte por aplicativos em Maceió

Data: 12/09/2018

A Prefeitura de Maceió encaminhou à Câmara de Vereadores um novo projeto de lei que regulamenta o transporte remunerado de passageiros por meio de plataformas tecnológicas, a exemplo da Uber. Esta é a segunda vez que o Município tenta regulamentar este tipo de atividade na capital.

A mensagem foi publicada na manhã desta terça-feira (11) no Diário Oficial do Município (DOM). Agora o projeto deve ser apreciado pelo Legislativo Municipal.

A primeira lei chegou a ser sancionada pelo prefeito Rui Palmeira em agosto de 2017,mas acabou suspensa 14 dias depois pelo juiz Antônio Emanuel Dória Ferreira, da 14ª Vara Cível da Capital. O magistrado decidiu por acatar a ação civil pública da Defensoria Pública de Alagoas, que apontava vícios de inconstitucionalidade em dispositivos da lei.

Diante disso, a prefeitura criou um novo projeto, inspirado no primeiro, mas com algumas modificações.

Desta vez, ele foi baseado na Lei Nacional nº 12.587, de 03 de janeiro de 2012, que dispõe sobre o pagamento de vistorias e taxas que o condutor deve efetuar para ficar regulamentado com o Município, assim como as penalidades para infrações cometidas por ele.

Entre as exigências propostas pelo Executivo está a cobrança de 2% do valor da corrida, referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

Segundo a publicação, o serviço de transporte está sendo explorado de forma autônoma e independente em grande parte do território brasileiro e que a ausência de regulamentação local é considerada uma preocupação para o Município.

Além disso, o Município propõe também que conste na CNH do condutor a observação sobre o exercício de atividade remunerada; o cadastro do veículo utilizado no serviço, e a contratação de seguro que cubra danos ao passageiro no valor individual de no mínimo R$ 50 mil.

A regulamentação define os requisitos que deverão ser observados para o cadastramento do motorista e veículos junto às plataformas tecnológicas, bem como a obrigatoriedade do credenciamento junto a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), credenciamento para prestação do serviço, fiscalização e penalidades.

Fonte: G1/AL