Prefeitura de Palmeira dos Índios prepara concurso para 2019

Data: 12/09/2018

O prefeito de Palmeira dos Índios, Júlio Cezar, se reuniu nesta terça (11) com representantes da Comissão Permanente de Vestibular (Copeve) e das secretarias municipais para discutir os ajustes do concurso público que será realizado em 2019 no Município, com cargos para as áreas da Educação, Saúde e Assistência Social.

A equipe ainda não tem uma data concreta para a realização do certame, que deverá acontecer nos 120 primeiros dias do próximo ano, e nem o número exato de vagas, mas eles serão levantados de acordo com as necessidades das demandas das secretarias. “Estamos trabalhando as propostas de elaboração do concurso público de Palmeira, atentos a todas as necessidades e caminhando para que ele seja realizado nos primeiros meses de 2019. A Copeve, junto com a Ufal, e o município atenderão a demanda que existe nas áreas de Educação, Saúde e Assistência Social”, disse a diretora da Copeve, Marinês Coral Fagundes.

Também estiveram presentes à reunião os secretários municipais de Planejamento Adalberon Sá, de Educação, Alcineide Nascimento, de Administração, Cinara Maria e assessores do município. Na próxima semana, a equipe se reunirá em Maceió para continuar os trabalhos de preparação do Concurso da Prefeitura de Palmeira 2019.

Com Assessoria