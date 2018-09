Restauração do Chalé dos Loureiros será inaugurada no próximo sábado (15)

O Ministério da Cultura, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN) e a Prefeitura Municipal de Penedo, realizarão no próximo sábado (15), a partir das 20h, a inauguração da obra de restauração do Chalé dos Loureiros, executada pelo (IPHAN) em parceria com a Prefeitura de Penedo. O histórico prédio é Localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 01, centro histórico.

Orçada em aproximadamente R$ 1,7 milhão, a obra foi realizada com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento das Cidades Históricas (PACCH). A solenidade de inauguração contará com a presença de representantes do Ministério da cultura, IPHAN, além de autoridades municipais e estaduais.

O prédio que se encontrava completamente deteriorado foi incluído no Programa de Aceleração do Crescimento das cidades históricas, sendo com isso completamente revitalizado.

Histórico

O imponente casarão localizado na Avenida Getúlio Vargas, número 01, foi construído no século 19 pelo engenheiro Joaquim Loureiro, daí o nome do Chalé dos Loureiros. No ano de 1931, durante visita à Penedo, foi o lar de passagem dele e de outras figuras ilustres, sendo esse o motivo pelo qual a principal avenida da cidade recebeu o seu nome.

A assinatura da ordem de serviço para inicio das obras de recuperação do histórico prédio ocorreu em junho de 2017, na Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em Maceió. Estiveram presentes o superintendente, Mário Aloísio Barreto, o prefeito de Penedo, Marcius Beltrão, a museóloga penedense, Carmem Lúcia Dantas, o arquiteto Sandro Gama e o sobrinho do presidente da Fundação Casa do Penedo, Werner Salles.

Na ocasião o Prefeito de Penedo Marcius Beltrão destacou a importância da restauração do chalé dos loureiros por sua dimensão histórica, social e arquitetônica, enfatizando também que a cidade foi contemplada com nove projetos referentes ao PAC das cidades históricas, buscando o resgate e a recuperação de prédios centenários e históricos.

O local, que pertence a fundação a Casa do Penedo irá abrigar o Museu do São Francisco, sendo aberto a visitação, sendo mais um equipamento turístico para os visitantes que estiverem em Penedo.

Projetos aprovados

1 – Requalificação Urbanística do Largo de São Gonçalo (inaugurado)

2 – Teatro Sete de Setembro (inaugurado)

3 – Marina Pública (inaugurado);

4 – Cine Penedo (Projeto em execução);

5 – Monte Pio dos Artistas (Inaugurado em junho de 2016);

6 – Círculo Operário (Inaugurado em setembro 2016);

7 – Biblioteca de Penedo (Inaugurado em setembro de 2016);

8 – Chalé dos Loureiros ;

9 – Cais da Marina Pública (em execução);

– Total: R$ 20.887.000,00.



Fonte: Ascom