Secretaria de Saúde lança edital para entidades filantrópicas

Data: 12/09/2018

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) publicou no Diário Oficial do Município (DOM) na manhã desta quarta-feira (12) um edital de chamada pública para o credenciamento de entidades privadas filantrópicas para a prestação de serviços de Assistência à Saúde com o objetivo de complementar o atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo a publicação, a abertura para o credenciamento será entre os dias 17 e 28 de setembro, de 8h às 13h. Os representantes das instituições interessadas devem procurar a sede da Secretaria, que fica na Rua Dias Cabral, Centro, com a documentação exigida no edital.

Veja aqui o edital completo da página 13 a 51

Para participar as entidades precisam ter cadastro de pessoas jurídicas de caráter privado, filantrópicas ou sem fins lucrativos, legalmente constituídas, com capacidade técnica, idoneidade econômico-financeira, regularidade jurídico-fiscal e que não tenham sofrido penalidade de suspensão ou declaração de idoneidade por parte do poder público, além de possuir sede em Maceió.

As instituições consideradas aptas que atenderem às condições da habilitação, ou seja, aquelas que apresentarem todos os documentos exigidos, serão contratados na modalidade ambulatorial e hospitalar, conforme a necessidade do município, que deverão ser prestados a população, dentro do limite territorial da cidade.

Os contratos a serem celebrados em decorrência do credenciamento terão a duração de dois anos, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos legais, limitadas a sua duração de cinco anos.

A relação das instituições consideradas habilitadas será publicada posteriormente no DOM e no mural da Secretaria de Saúde.

Fonte: G1/AL