CAPS Dr Oceano Carleal realiza ações de prevenção ao suicídio em alusão ao ‘Setembro Amarelo’

Data: 12/09/2018

O Setembro Amarelo é uma campanha nacional de prevenção ao suicídio. Ela teve início em 2015 por uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida (CVV), do Conselho Federal de Medicina (CFM) e da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). O mês foi escolhido para ações contínuas porque 10 de Setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.

Na manhã desta quarta-feira (12), o Centro de Atenção Psicossocial Dr Oceano Carleal de Penedo, realizou ações de prevenção ao suicídio, levando para o Parque Adail Freire Pereira, no Bairro de Santa Luzia, diversas atividades de envolvimento público, visando a conscientização de todos para o mal silencioso da depressão que muitas vezes leva ao suicídio. As ações contaram com uma equipe do CAPS formada por assistentes sociais e psicólogos.

De acordo com a enfermeira Isabel Pereira, coordenadora do CAPS Dr Oceano Carleal, o evento contou com uma roda de conversa onde o tema suicídio foi tratado por profissionais que atuam na área psiquiátrica. Ainda de acordo com a coordenadora houve atividades corporais com os profissionais do NASF e na oportunidade foi oferecido um café da manhã a todos os participantes.

Fonte: Ascom