Flamengo não sai do zero contra o Corínthians e vai decidir vaga na final em São Paulo

Data: 13/09/2018

No primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo não conseguiu sair do zero contra o Corinthians nesta quarta-feira no Maracanã. A equipe carioca teve muita posse de bola, mas acabou tendo dificuldades para criar oportunidades de gol.

Flamengo e Corinthians entraram em campo com os jogadores convocados para as suas seleções. Cuéllar e Paquetá, que defenderam Brasil e Colômbia, e Fagner, que acabou cortado da equipe de Tite. Entre os três, o volante foi o que teve o melhor rendimento.

O Flamengo esboçou uma pressão e assustou em chute fraco de Vitinho, que Cássio pegou com tranquilidade. Na sequência, Gabriel errou um domínio de bola na linha da grande área do time paulista. Vitinho bateu com perigo.

O Corinthians foi assustar graças aos vacilos na saída de bola do Flamengo. Lucas Paquetá recuou de presente para Clayson, que invadiu a área pela direita, mas bateu cruzado na rede pelo lado de fora. Romero estava livre no meio da área. Em seguida, após mais um erro do time carioca, Clayson tabelou com Jadson e deixou Douglas na cara do gol. O volante bateu cruzado para fora

O Flamengo tinha dificuldade para concluir em campo. Talvez em sua melhor oportunidade, Paquetá entrou pela direita e chutou cruzado. Cássio mandou para escanteio. Após a cobrança, Cássio afastou o perigo novamente.

No segundo tempo a história foi parecida, com o Corinthians inteiro atrás e o Flamengo rodando a bola de um lado para o outro. Sem muito espaço, a saída do time carioca passou a ser as jogadas aéreas. E não funcionou. Aos 16, Diego arriscou de fora da área e Cássio espalmou. Paquetá também arriscou de longe e o goleiro pegou no meio do gol.

Na tentativa de solucionar o problema do setor ofensivo, o Flamengo colocou Henrique Dourado. O Corinthians trocou Clayson e Gabriel por Mateus Vital e Araos. O panorama da partida não mudou e o time paulista finalizou a etapa final sem chutar ao gol do adversário e sem conseguiu cobrar um escanteio sequer em todo o duelo.

O Flamengo volta a enfrentar o Corinthians no próximo dia 26, o confronto irá acontecer em São Paulo. A equipe que vencer vai para a final da Copa do Brasil. Em caso de empate, a vaga será disputada nos pênaltis.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 0 X 0 CORINTHIANS

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Braulio da Silva Machado

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Kléber Lúcio Gil

Público e renda: 48.822 pagantes, 53.303 presentes e R$ 2.395.595,00

Cartões amarelos: –

Gols: –

Flamengo: Diego Alves; Rodinei, Léo Duarte, Réver e Renê; Cuéllar; Everton Ribeiro, Diego, Paquetá (Willian Arão) e Vitinho (Lincoln); Uribe (Henrique Dourado). Treinador: Maurício Barbieri.

Corinthians: Cássio; Fagner (Paulo Roberto), Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Romero, Gabriel (Araos), Douglas e Clayson (Mateus Vital); Jadson. Treinador: Jair Ventura.