MP-AL apura denúncia de irregularidades na Previdência Social de Atalaia

Data: 13/09/2018

O Ministério Público do Estado de Alagoas (MP-AL) instaurou inquérito civil para apurar denúncia de desvio e apropriação de recursos da Previdência Social do Município de Atalaia (AtalaiaPrev) nos anos de 2013 e 2014. A publicação saiu no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (13).

Segundo o MP-AL, a investigação deve verificar valores que teriam sido descontados dos servidores públicos municipais, mas não repassados ao instituto previdenciário no período em que o prefeito do município era Manoel da Silva Oliveira, o Professor Mano.

A reportagem do G1 tenta contato com a prefeitura de Atalaia e também com o ex-prefeito.

O promotor de justiça designado para atuar no caso é Paulo Roberto de Melo Alves Filho.

O MP deve ouvir testemunhas e solicitar documentos que comprovem a denúncia. Todo o trabalho investigativo vai ser realizado em conjunto com o Núcleo de Defesa do Patrimônio Público (Nudepat).

Fonte: G1/AL