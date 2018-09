Pai é preso acusado de violentar, por anos, filhas de 14 e gêmeas de 15 anos

Data: 13/09/2018



Um homem foi preso após denúncias de que ele estuprava sistematicamente as três filhas no município de Monteirópolis, no Sertão de Alagoas. A denúncia foi formalizada junto à Delegacia Regional de Batalha.

Segundo as informações obtidas, as três vítimas, uma com 14 e gêmeas com 15 anos, eram abusadas desde os sete e oito anos de idade, respectivamente, quando o pai acariciava as partes íntimas das filhas. Ao completar 10 e 11 anos, as meninas passaram a ser estupradas pelo autor.

Investigações também concluíram que o acusado obrigava as crianças a utilizar preservativo e tomar a pílula do dia seguinte após os atos sexuais. Apesar disso, há a suspeita de que uma das filhas esteja grávida.

Em contato com a Delegacia Regional de Batalha, o Alagoas 24 Horas apurou que a mãe não tinha conhecimento da ação do pai para com as filhas, e a ação acontecia quando ela não estava presente na residência.

Além do ato, o pai, com ciúmes, ameaçava matar as filhas a pauladas caso saíssem com outros homens e incendiar a residência com a mãe e as três filhas dentro, caso o crime viesse a conhecimento público.

Claudevan Brandão, de 36 anos, foi preso e encaminhado para a 3ª Delegacia Regional de Batalha, onde ficará à disposição da justiça.

Fonte: AL24horas