Mãe se passa por filha, flagra mensagem e suspeito de pedofilia é preso

Data: 14/09/2018



Equipes da 65ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Feira de Santana) capturaram, na tarde de quarta-feira (12), um homem suspeito de aliciar crianças e adolescentes através das redes sociais. A mãe de uma das vítimas, que reside na cidade de Manaus (AM), conseguiu o endereço do homem, utilizando o smartphone da filha, e repassou para a força de segurança estadual. Ele foi solto após o pagamento de fiança.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), que divulgou trechos da conversa entre a mãe e o suspeito de pedofilia, os militares ficaram sabendo do caso via número do ‘Fale com a 65 CIPM’ (WhatsApp).

Através dele, a mãe da menina de 12 anos relatou que um homem de 30 anos estava há cinco dias conversando com a criança.

O primeiro contato foi através do Facebook, onde foram trocados números telefônicos. Quando desconfiou do caso, a menina passou para mãe, que continuou o papo através do WhatsApp.

Em diversos trechos, mesmo sabendo que a jovem era adolescente, o homem pediu fotos de calcinha, sem roupa e anunciou desejos eróticos.

Em outro momento ele chegou a comentar que manteve relação sexual com uma garota de 4 anos e enviou um vídeo se masturbando.

Foto da residência

A princípio, o suspeito afirmou que morava em São Paulo, mas o DDD 75 despertou a curiosidade da mãe da vítima. Ela então, se passando pela menina, prometeu viajar para encontrá-lo e pediu uma foto da sua residência.

Quando o suspeito mandou a imagem e disse o endereço, todo o material foi repassado para equipes da 65ª CIPM. De imediato, as guarnições foram até o bairro Baraúnas, em Feira, e fizeram a prisão de Rafael Matos Coutinho, 30 anos.

No smartphone dele, os militares encontraram outras conversas com possíveis vítimas adolescentes e diversas fotos eróticas.

O homem foi autuado por aliciamento de menores, na Central de Flagrantes de Feira de Santana. Após pagar fiança, como determina o Código Penal, ele foi liberado e responderá ao crime em liberdade. O celular usado para conversar com a vítima foi apreendido.

Fonte: SSP-BA