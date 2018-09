Mulher é esfaqueada pelo parceiro, mas deixa hospital com agressor

Data: 13/09/2018



Agentes da Oplit (Operação Litorânea Integrada) detiveram nesta quinta-feira, 13, um homem que estava agredindo uma mulher, na orla da Praia da Pajuçara, em Maceió. A vítima, identificada como Mariana Fernanda dos Santos, de 26 anos, sofreu um corte na cabeça, após uma facada desferida pelo agressor.

O caso ocorreu em frente ao posto da Guarda Municipal, na orla marítima. Os agentes prenderam o rapaz – de identidade não informada – e encaminharam Fernanda ao Mini Pronto-Socorro do bairro do Jacintinho. Assim que a jovem recebeu alta médica, pediu que o companheiro fosse retirado da mala da viatura porque não iria prestar queixa. O agressor deixou o local de mãos dadas com a vítima. O caso foi relatado pelo chefe de serviço da Central de Flagrantes I, no bairro do Pinheiro.

Ainda de acordo com informações do policial civil, ontem, este mesmo casal foi flagrado pela Guarda Municipal, brigando. A GM acionou uma guarnição da Polícia Militar, mas o caso foi resolvido no local.



por Danielle Silva e Déborah Moraes/AL24horas