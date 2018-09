Semed realiza abertura dos Jogos escolares municipais de Penedo

Data: 14/09/2018



A Secretaria municipal de educação realizou na tarde dessa quinta-feira (13), no Complexo educacional e esportivo Alcides Andrade, a abertura dos I Jogos escolares municipais de Penedo- Jempe, com a presença de professores, coordenadores da Semed, alunos das escolas participantes, entre outros.

Estão participando dos jogos os alunos das seguintes escolas municipais de Educação Basica: Irmã Jolenta, Hanna Bertolet , Santa luzia, João XXIII, Douglas Apratto, Escola Rotary, Manoel Soares, Costa mangabeira, Teotônio Ribeiro, Dom Constantino, Barão de penedo, Arlindo de Moraes, Helena de Oliveira, Gloria Pimenteira, Alda Toledo, Manoel Tavares.

Inicialmente ocorreu o desfile de abertura do evento, com posterior apresentação do Grupo de Capoeira Mandingueiro. Em seguida o aluno do 6º ano B do colégio, Santa Luzia Thierry Alves Santos fez o juramento do atleta, na qual o aluno se compromete com os jogos.

Os professores de Educação Física presentes ao evento realizaram uma homenagem ao professore Ramos, que emocionado agradeceu a todos os presentes. Ao final da solenidade de abertura foi realizado o primeiro jogo da competição, entre as escolas Santa Luzia x Costa Mangabeira, na modalidade futsal. Os jogos escolares seguem ate o próximo dia 21.

A Coordenadora Pedagógica Lucia Pereira, em nome da Secretaria Cyntia Alves declarou aberto os I Jogos escolares municipais de Penedo

“O principal objetivo dos jogos escolares é promover a integração dos alunos em clima de harmonia, com a certeza de que todos já são vencedores por participar, agradeço a todos em nome da Secretaria municipal de educação Cynthia Alves”.

Fonte: Ascom