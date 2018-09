CRB fecha a contratação do técnico Roberto Fernandes, ex-Santa Cruz

Data: 16/09/2018



Roberto Fernandes fechou com o CRB. Ex-treinador do Santa Cruz, ele foi anunciado pela diretoria para substituir Doriva, que deixou o clube após a derrota de sábado para o Brasil de Pelotas. Ele é o quarto técnico do Galo nesta Série B e, de acordo com a direção, vai iniciar o trabalho nesta segunda, às 15h30.

Fernandes tem o desafio de tirar o CRB da zona do rebaixamento. Com 29 pontos, o time caiu para a 17ª colocação no último sábado e precisa reagir no campeonato. Ainda tem 11 jogos, seis em casa e cinco fora.

O novo treinador tem 47 anos, foi campeão pernambucano em 2018 com o Náutico e depois se transferiu para o Santa Cruz. O treinador ficou no comando do Tricolor por 14 jogos da Série C, vencendo seis jogos, empatando quatro e perdendo quatro.

Perfil

José Roberto Fernandes Barros nasceu no Recife em 5 de maio de 1971 e tem uma longa carreira no futebol. Começou no Ferroviário, em 1997, e já passou por Atlético-PR, Remo, Paysandu, América-RN, Londrina, Ceará, Figueirense… No total, são 37 times.

Curiosamente, ele será o segundo técnico que o CRB contrata este ano que estava no Santa Cruz. Júnior Rocha trocou justamente o time pernambucano pelo Galo durante o Brasileiro.

O quarto técnico

Além de Doriva e Júnior, o CRB ainda foi comandado por Mazola Júnior nesta edição da Série B. A rotatividade é grande. No ano, o Galo já contratou 42 atletas, sendo 20 apenas para o Brasileiro.

Como o prazo de inscrição de jogadores para o Brasileiro fechou, Fernandes terá que arrumar o time com os atletas que estão no elenco.

