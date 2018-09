Criança participa de assalto a motel; Veja vídeo

Data: 16/09/2018



Uma criança participou de um assalto a motel no bairro da Caxangá, Zona Oeste do Recife, na sexta-feira (14). O menino e o outro suspeito, que aparenta ser adolescente, ameaçaram a funcionária do local com facões.

O crime aconteceu por volta das 13h. A imagem da câmera de segurança flagrou a investida. A criança usa um capacete para esconder o rosto, enquanto o outro tem o rosto coberto por uma camisa. O roubo dura menos de um minuto.

Segundo Adams Herlen, neto do proprietário do motel, foram levados R$ 1,2 mil em espécie do motel, além do celular da funcionária e pertences de outra pessoa. “Eles entraram pela saída do motel e voltaram por lá. Tem uma favela logo atrás daqui”, disse. Herlen lembra que fazia tempo desde a última vez que o estabelecimento havia sido roubado. O boletim de ocorrência deverá ser prestado na próxima segunda-feira (17).

Fonte: Leia Já