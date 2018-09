Desfile cívico dos 201 anos de Emancipação Política mobiliza alagoanos

Data: 16/09/2018



O tradicional desfile cívico estudantil realizado anualmente em comemoração aos 201 anos da Emancipação Política de Alagoas encheu a rua Sá e Albuquerque, no bairro de Jaraguá, na tarde desse domingo (16). O evento, marcado pela homenagem a personagens importantes da literatura alagoana, lotou as arquibancadas que disponibilizavam mais de dois mil lugares, e um corredor de espectadores se formou no arredor da apresentação. Segundo estimativa da Polícia Militar, presente no local, cerca de cinco mil pessoas presenciaram o desfile.

Durante a festa, várias personalidades marcantes do passado e da atualidade foram homenageadas, entre elas, Théo Brandão, Jorge Calheiros, Lêdo Ivo, Nise da Silveira, Graciliano Ramos, Jorge de Lima, Aurélio Buarque de Holanda, Aristeu de Andrade, Ronaldo Oliveira, Arriete Vilela, Severino Ramos Barbosa, Sidney Wanderley, Marijôse Albuquerque Costa e Damiana Maria Jaires Barbosa.

Ao todo, foram 19 pelotões de trinta escolas públicas estaduais, uma da rede municipal e outras três escolas particulares que somaram cerca de dois mil estudantes presentes no evento. Além das homenagens, o desfile contou com a presença de 12 bandas fanfarras das rede pública estadual e municipal e quatro da rede particular de ensino, além das filarmônicas de Marechal Deodoro e Coqueiro Seco, e a banda da Polícia Militar.

Fonte: AL24horas