Em confronto direto, CRB perde por 1 a 0 para o Brasil-RS em Pelotas

Data: 15/09/2018



O CRB levou a pior no confronto direto na tarde deste sábado (15) e perdeu para o Brasil-RS por 1 a 0, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas, Rio Grande do Sul, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado colocou o Galo novamente no Z-4 da Segundona. Michel marcou aos 37′ do segundo tempo.

Com a vitória, o Xavante chegou aos 31 pontos, ultrapassou o CRB e pulou para a 15ª colocação. O Regatas ficou nos 29 pontos e caiu para a 17ª posição, entrando novamente na zona do rebaixamento.

O Brasil-RS continua jogando em casa e recebe o Oeste no sábado (22), às 16h30, no Bentão, em Pelotas. O Galo volta para Maceió e encara o Coritiba na sexta-feira (21), às 20h30, no Estádio Rei Pelé.

Fonte: TNH