Policia prende acusado de vender bebida falsificada

Data: 15/09/2018



Após denúncia anônima, Heleno Júlio da Silva, de 45 anos, acusado de comercializar whisky falsificado, foi preso, nesta sexta-feira, dia 14, no bairro do Bebedouro. A ação foi realizada por equipes do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (RP).

Conforme o relatório do Boletim de Ocorrência do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), os militares conseguiram apreender o acusado após a denúncia de que Heleno estaria vendendo a bebida nas imediações do bairro. Ao chegar ao local, os policiais não encontraram nada com o acusado.

Segundo a polícia, durante a vistoria na residência de Heleno, foram encontradas cerca de 24 garrafas de whisky falsificados, além garrafas de vodkas, que não eram falsas, e aproximadamente 45 vasilhames de várias marcas. Ainda de acordo com os policiais, as marcas eram Black White, Old Parr 12 anos e Passaport.

O acusado foi encaminhado para a Central de Flagrantes I, localizado no bairro do Farol, para a realização dos procedimentos cabíveis.

Fonte: CadaMinuto