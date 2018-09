Universitários e empresário são presos com 120 kg de droga em casa

Data: 16/09/2018



Um empresário do ramo alimentício, dois universitários – um de Direito e outro de Engenharia – e um autônomo ligado à dedetização de ambientes foram presos na noite desse sábado (15), nas imediações do Hospital Sanatório, em Maceió, após serem flagrados com cerca de 120 quilos de maconha dentro de casa.

De acordo com informações do tenente Granjeiro, que pertence ao Batalhão de Radiopatrulha (BPRp), foi realizado um levantamento prévio e descoberto pelo setor de inteligência da polícia que os quatro suspeitos estariam distribuindo a erva para diversos bairros de Maceió. As prisões foram resultado do cumprimento de mandados de busca, apreensão e prisão emitidos pela 17ª Vara Criminal da Capital.

O dono da casa, Edson Luiz Cabral de Omena Dâmaso, de 22 anos, é empresário e possui uma franquia de poupa de frutas na cidade de Arapiraca, no Agreste de Alagoas. Ele seria o dono da casa onde a droga estava escondida. Além de Edson, foram presos o estudante de Direito Onaldo Souza Sjunior, de 30 anos, o estudante de Engenharia Newton Sarmento Gomes Filho, 31, e o autônomo Luiz Francisco da Silva Neto, de 31 anos.

Sacos de maconha ainda in natura foram encontrados em um cômodo da casa. Além da droga, foram apreendidos rádios comunicadores, uma quantia em dinheiro não informada e dois carros, Um Toyota Etios prata com placa de Arapiraca e um Fiat Siena branco com placa de Maceió.

O quarteto foi conduzido até a Central de Flagrantes onde foi autuado por tráfico e associação criminosa.

Fonte: TNH