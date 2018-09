Iphan e Prefeitura de Penedo inauguram restauração do Chalé dos Loureiros

Data: 17/09/2018



O Chalé dos Loureiros, prédio do século XIX, que durante muito tempo esteve deteriorado foi reinaugurado no ultimo sábado (15), após investimento de R$ 1,7 milhão em sua restauração, obra realizada com recursos do PAC- programa de Aceleração do Crescimento das cidades históricas. O evento de inauguração do prédio que abrigará o museu do Homem do São Francisco, contou com a presença de diversas autoridades municipais, estaduais e federais, incluindo o Prefeito de Penedo Marcius Beltrão, vice Ronaldo Lopes, Presidente do Iphan Kátia Borgea, Superintendente do Iphan em Alagoas Mario Aluísio, secretários municipais, vereadores, representantes do Ministério da Cultura, entre outros.

O casarão localizado na Avenida Getúlio Vargas, número 01, chama atenção pela imponência e beleza arquitetônica, o mesmo foi construído no século 19 pelo engenheiro Joaquim Loureiro No ano de 1931, durante visita à Penedo, foi o lar de passagem dele e de outras figuras ilustres, sendo esse o motivo pelo qual a principal avenida da cidade recebeu o seu nome. e atualmente pertence à Fundação Casa do Penedo. O local servirá para visitação de turistas, estudantes, entre outros.

A restauração do Chalé dos Loureiros incluiu a recuperação e conservação da infraestrutura, lambrequins e toda a cobertura, gradeamento e pisos, que agora exibem os originais em madeira. O local também recebeu rampa e um elevador, para dar acessibilidade ao prédio e também conta com um sistema de combate a incêndio. Um ponto de destaque foi à recuperação de diversas pinturas de parede, que estavam escondidas debaixo de camadas de tintas.

A restauração do chalé dos loureiros integra o PAC Cidades Históricas que já viabilizou a requalificação do Largo de São Gonçalo e as restaurações das sedes do Montepio dos Artistas, do Círculo Operário, da Biblioteca Pública de Penedo, do Theatro Sete de Setembro: e ainda dos galpões situadas no bairro Santo Antônio, na orla ribeirinha, onde estão sendo implantada a Escola Náutica, Oficina e Marina Pública, sendo que neste último está em execução à implantação do Cais da Marina, totalizando mais de R$ 20 milhões de reais.

O Superintendente do Iphan em alagoas Mario Aluísio destacou o empenho da Prefeitura de Penedo para incluir o projeto de restauração no PAC das cidades históricas, também afirmou estar muito feliz com o resultado da obra que classificou como a obra mais bonita do PAC das cidades históricas em todo o Brasil.

O Prefeito de Penedo Marcius Beltrão destacou que todas as obras do PAC cidades históricas estão praticamente prontas destacou a importância da restauração do Chalé dos Loureiros por sua dimensão histórica, social e arquitetônica, que abrigará o museu do homem do são Francisco, importante para o resgate da historia de Penedo. Durante seu discurso também homenageou o Fundador da Casa do Penedo Francisco Sales, que sempre sonhou em ver o casarão restaurado.

A Presidente do Iphan Katia Borgea afirmou que os recursos necessários para o acervo do museu estão garantidos, salientando a importância da parceria com a Prefeitura de Penedo para o sucesso dos projetos, além do empenho do superintendente do Iphan em Alagoas Mario Aluiso, destacando a necessidade do trabalho em conjunto, para o sucesso das obras realizadas.

“As coisas só funcionam quando todos estão juntos, a gente senti a vontade e a força de querer fazer, da equipe da Prefeitura de Penedo e também, do Iphan. Então tudo deu certo, a gente conseguiu liberar as verbas em Brasília, apesar do momento difícil da economia do Brasil e o resultado está ai, com mais essa inauguração”, destacou.

Projetos aprovados

1 – Requalificação Urbanística do Largo de São Gonçalo (inaugurado)

2 – Teatro Sete de Setembro (inaugurado)

3 – Marina Pública (inaugurado);

4 – Cine Penedo (Projeto em execução);

5 – Monte Pio dos Artistas (Inaugurado em junho de 2016);

6 – Círculo Operário (Inaugurado em setembro 2016);

7 – Biblioteca de Penedo (Inaugurado em setembro de 2016);

8 – Chalé dos Loureiros ;

9 – Cais da Marina Pública (em execução);

– Total: R$ 20.887.000,00.

Fonte: Ascom