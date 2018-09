Banco do Nordeste lança edital de concurso com salários de até R$ 4.941,17

Data: 18/09/2018

O Banco do Nordeste publicou no Diário Oficial da União (DOU), de 14/09/2018, o edital público de seleção de candidatos aos cargos de Analista Bancário (nível médio) e Especialista Técnico – Analista de Sistemas (nível superior). As informações estão disponíveis no site da empresa organizadora do concurso, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe. O edital está divulgado no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/banco_do_nordeste_18, mesmo local onde podem ser efetuadas as inscrições, de 24 de setembro a 15 de outubro de 2018.

Das 700 vagas disponíveis (200 para nível superior e 500 para nível médio), oito são de preenchimento imediato e as demais serão preenchidas gradativamente com o Plano de Incentivo ao Desligamento (PID) dos empregados da instituição, a ser lançado pelo BNB ainda este ano e com outros desligamentos naturais.

Para os cargos de Especialista Técnico 1, a exigência é de diploma de nível superior específico nas em áreas de tecnologia da informação, conforme previsto em edital. Para estas vagas, os salários iniciais podem chegar a R$ 4.941,17, com as gratificações inclusas.

Já para os cargos de analista bancário, destinados a candidatos com diploma de nível médio, a remuneração inicial é de R$ 2.854,68, incluindo complemento salarial em observância ao piso salarial da categoria e gratificação.

Em Alagoas, as vagas poderão ser preenchidas nas unidades de Arapiraca, Batalha, Coruripe, Delmiro Gouveia, Maceió, Maragogi, Mata Grande, Olho d’Agua das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo, Santana do Ipanema, São Miguel dos Campos, União dos Palmares, Rio Largo e Viçosa.

Os candidatos poderão realizar as provas em cidades de todos os Estados do Nordeste, além de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Brasília. O Banco do Nordeste possui hoje 292 agências e é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina, com destacada atuação no financiamento de longo prazo e no microcrédito produtivo orientado.

Fonte: TNH1