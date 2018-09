FAF estende prazo para adequação de estádios; 2ª divisão começa neste sábado

Data: 18/09/2018

Restando apenas quatro dias para o início da 2ª Divisão do Campeonato Alagoano, os clubes correm contra o tempo para regularizar os estádios onde pretendem mandar suas partidas. Segundo o regulamento da competição, Jaciobá, FF Porto Calvense, Sete de Setembro e São Domingos tinham até o último dia 12 (quarta-feira) para informar os estádios em que vão atuar no Alagoano. Porém, apenas o Jaciobá, de Pão de Açúcar, informou um estádio apto a sediar seus jogos, segundo o diretor de competições da Federação Alagoana de Futebol (FAF), Luciano Sampaio.

– Até agora, apenas o Jaciobá, de Pão de Açúcar, informou o estádio onde vai mandar seus jogos. Ele vai atuar no Edson Matias, em Olho d’ Água das Flores. Como o estádio está com a documentação em ordem, não há nenhum empecilho.

À Gazetaweb, Sampaio também informou que a federação resolveu estender o prazo para os clubes informarem seus estádios até esta terça-feira. “A grande dificuldade é a falta de praças esportivas disponíveis para as partidas. Caso eles não consigam, a federação irá marcar os jogos em outra praça, com todos os custos ficando sob a responsabilidade do mandante da partida”, afirmou.

Nessa segunda-feira (17), o FF Porto Calvense, de Porto Calvo, informou à federação que vai mandar suas partidas no Estádio Edvanil Cavalcante Navarro, em Matriz de Camaragibe. No entanto, a aprovação desta praça esportiva ainda depende da apresentação de laudos do Corpo de Bombeiros.

Caso o estádio em Matriz não seja aprovado, a alternativa seria jogar na cidade de Capela, no Estádio Manoel Moreira – que, durante a primeira divisão desta temporada, foi utilizado pelo Dimensão Saúde, de Maceió. “A administração do Manoel Moreira foi contactada e, caso os laudos do Corpo de Bombeiros não saíam para Matriz, a partida deste sábado, com mando do FF Porto Calvense, vai ocorrer em Capela”, emendou Sampaio.

Já a alternativa em relação ao Sete de Setembro e ao São Domingos, mandantes na segunda rodada, seria o Rei Pelé ou o José Gomes da Costa, estádio da cidade de Murici.

A primeira rodada da 2ª Divisão do Alagoano está marcada para as 15h do próximo sábado (22), com o jogo único entre FF Porto Calvense e São Domingos. Um dia depois, no mesmo horário, será a vez de Jaciobá e Sete de Setembro medirem forças no Edson Matias, no Sertão alagoano.

Por Isaac Simões/Gazetaweb