Polícia captura um dos dez foragidos do Presídio de Segurança Máxima

Data: 18/09/2018



Foragido do Presídio de Segurança Máxima, em Maceió, desde o último dia 31, Carlos Fernando Silva Coutinho, conhecido como “Nandinho”, de 18 anos, foi preso pela polícia nesta terça-feira (18). Ele foi encontrado em uma residência no Conjunto Virgem dos Pobres III, no bairro de Trapiche da Barra.

Segundo informações do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp), os militares receberam uma denúncia anônima que apontou que o criminoso estaria escondido em uma casa no conjunto. Ao se deslocar ao local, a polícia encontrou Carlos Fernando com uma pistola calibre 380, com oito munições intactas.

O jovem e o material foram conduzidos para a Central de Flagrantes I, no bairro Farol, para realização dos procedimentos cabíveis. Ele deve ser autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e encaminhado ao Sistema Prisional de Alagoas.

A fuga

Carlos Fernando e outros nove reeducandos fugiram do Presídio de Segurança Máxima na noite do dia 31 de agosto. Segundo informações, eles teriam serrado a grade de uma das janelas da cela 10 do módulo C da unidade prisional. O grupo conseguiu escapar pelos fundos do presídio.



Fonte: TNH1