Alunos rede municipal da EJA concluem cursos do Pronatec na área de artes

Data: 20/09/2018



A Prefeitura de Penedo por meio da Secretaria municipal de educação em parceria com a Escola técnica de artes da UFAL- Universidade federal de alagoas e o Programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego- Pronatec realizarão na próxima quinta-feira (27), as 19h, na Escola Municipal de Educação Básica Santa luzia, a formatura dos cursos de Assistente de camarim e Assistente de palco. As aulas foram ministradas na escola Manoel Soares , onde os alunos da modalidade EJA-educação e jovens e adultos tiveram a possibilidade de se capacitarem profissionalmente, com um total de 50 vagas.

Os cursos vinculados à área das artes, foram ofertados pela Escola técnica de artes da Universidade Federal de Alagoas, que também emitirá os certificados aos alunos que concluírem os mesmo. Foram 160 horas, com as aulas serão realizadas na própria escola, seguindo o cronograma normal de aula dos alunos.

Os alunos receberam um auxilio de R$ 3 reais por hora aula assistida, na qual diariamente os mesmos tiveram uma carga horaria de uma hora e meia. Os cursos concluídos possuem em Penedo um bom campo de trabalho, devido à realização de diversos eventos no município, na qual os alunos puderam aprender uma nova profissão.

Os cursos de Assistente de camarim e Assistente de palco abordaram conteúdos teóricos e práticos. o Assistente de palco fica responsável por arrumar toda parafernália, equipamento e o próprio palco, também fornece apoio as bandas, artistas, etc. Já o Assistente de camarim arruma e organiza a coxia esperando a hora do espetáculo começar.

De acordo com a Coordenadora Catarina Sodó, os cursos do Pronatec também ajudaram a complementarem o aprendizado dos alunos, preconizando o alinhamento estratégico da Secretaria Municipal de Educação, que visa ampliar o conhecimento de forma sistêmica.

De acordo com a Secretária Cintya Alves, o município tem buscado firmar parcerias com as mais variadas instituições, a fim de promover mais conhecimento nos espaços de aula, onde as informações possam chegar de forma dinâmica, garantindo aos estudantes da rede municipal maior interatividade no processo ensino/aprendizagem.

Fonte: Ascom/PMP