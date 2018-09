FRANÇA E BELGICA DIVIDEM LIDERANÇA DO RANKING DA FIFA

Data: 20/09/2018

A Fifa anunciou nesta quinta-feira o ranking mensal de seleções correspondente a setembro com um empate na liderança, pela primeira vez desde a sua criação, em agosto de 1993. A Bélgica avançou em relação à lista anterior e chegou ao topo, igualando-se à atual campeã mundial França, ambas com 1.729 pontos. Agora com 1.663 pontos, o Brasil segue na terceira colocação, logo à frente de Croácia (1.634) e Uruguai (1.632), que completam o top 5 com diferença pequena entre os dois.

Só uma seleção mudou de posição no Top 10: a Dinamarca perdeu um ponto e não está mais empatada em nono com a Espanha, caindo para 10º – antes delas, estão Inglaterra, Portugal e Suíça, do sexto ao oitavo lugar, respectivamente. Argentina se manteve em 11º, seguida pelo Chile, o 12º agora com a companhia da Alemanha, equipe que subiu três posições e empatou em pontos com os campeões das duas últimas edições da Copa América.

A ascensão germânica fez a Suécia perder duas posições, para 15º, atrás ainda da Colômbia e empatada com o México. Quem voltou ao Top 20 foi a Itália, trocando de posição com o Peru, agora 21º.

Confira os 20 primeiros colocados no atualizado ranking da Fifa

1º França – 1.729 pontos

1º Bélgica – 1.729

3º Brasil – 1.663

4º Croácia – 1.634

5º Uruguai – 1.632

6º Inglaterra – 1.612

7º Portugal – 1.606

8º Suíça – 1.598

9º Espanha – 1.597

10º Dinamarca – 1.581

11º Argentina – 1.575

12º Chile – 1.568

12ºº Alemanha – 1.568

14º Colômbia – 1.567

15º Suécia – 1.550

15º México – 1.550

17º Holanda – 1.540

18º Polônia – 1.537

19º País de Gales – 1.536

20º Itália – 1.526