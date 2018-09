Homem é sequestrado por engano no Sertão alagoano

Data: 19/09/2018

A notícia de um sequestro registrado no Distrito de Barragem Leste, no município de Delmiro Gouveia mobilizou equipes da Delegacia Regional de Polícia (1ª-DRP) e militares do 9º Batalhão, nesta terça-feira (18). O caso foi denunciado pela esposa da vítima e gerou grande repercussão em função das buscas na cidade. Os levantamentos e investigação das polícias resultaram na localização da vítima no povoado Sinimbu, na mesma cidade.

Em entrevista ao programa Tribuna Popular, da Rádio Correio FM, de Delmiro Gouveia, o rapaz conta que viveu momentos de terror sob a mira dos criminosos. Eles estariam fortemente armados e o teriam “raptado por engano”.

A vítima do sequestro já foi presa anteriormente por tráfico de drogas. No entanto, garantiu que não há relação entre os casos. Também nega que seu sequestro tenha relação com uma acusação de comercialização de produtos automotivos roubados.

Os nomes da vítima e da esposa foram preservados por questões de segurança.

Fonte: AL24horas