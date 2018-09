Beneficiários do Bolsa Família terão nova sede para atendimento em Penedo

Data: 21/09/2018

Pensando em ofertar maior comodidade e acessibilidade aos beneficiários do Bolsa Família de Penedo, a Prefeitura através da Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS), transferiu a sede do Cadastro Único para novo endereço localizado no Bairro Santa Luzia. A nova sede do Cadastro Único está localizada na Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, 606 (antigo Juizado de Pequenas Causas).

De acordo com o coordenador Daniel Mendonça, o novo espaço deve ofertar maior comodidade para os beneficiários do programa federal, atendendo também as necessidades de pessoas que lidam com algum tipo de deficiência e a partir de agora terão um local com acessibilidade para que possam resolver pendências como atualização cadastral ou mesmo sanar dúvidas em relação aos seus benefícios.

“Já havíamos comunicado a necessidade de termos um espaço maior que atendesse de forma mais acessível o nosso público e a decisão da Secretária de Assistência Social, Maria Isabel Cabral foi atendida de prontidão, passando os usuários do Cadastro Único a partir da próxima quarta-feira, 26 de Setembro, a serem atendidos na nova sede”, concluiu Daniel Mendonça.



Fonte: Ascom/PMP