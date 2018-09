Senado: Renan Calheiros lidera com 39%; Rodrigo Cunha tem 37%; Biu de Lira, 23% e Quintella 18%, aponta Ibope

Data: 21/09/2018

A eleição para o Senado em Alagoas segue acirrada. É o que mostra os números da pesquisa Ibope divulgada nesta quinta-feira (19). Nove candidatos disputam o pleito e dois devem ser escolhidos pelos eleitores no dia 7 de outubro.

Conforme os números mostrados pelo Ibope, em parceria com a TV Gazeta, o candidato à reeleição Renan Calheiros (MDB) foi mais citado pelos eleitores na preferência de votos com 39%. Rodrigo Cunha (PSDB) aparece em segundo, com 37%, Benedito de Lira (PP) tem 25% da preferência e Maurício Quintella (PR) fica em quarto com 18%.

Confira os números:

Renan (MDB): 39%

Rodrigo Cunha (PSDB): 37%

Benedito de Lira (PP): 23%

Mauricio Quintella (PR): 18%

Sergio Cabral (PATRI): 5%

Prof. Cícero Albuquerque (PSOL): 4%

Flavio Moreno (PSL): 4%

Flávia Melo (PCO): 4%

Osvaldo Maciel (PCB): 1%

Branco/ Nulo – Vaga 1: 11%

Branco/ Nulo – Vaga 2: 34%

Não sabe/Não respondeu: 20%

O Ibope também realizou uma pesquisa espontânea, onde o entrevistado deu o nome do candidato escolhido sem a apresentação de opções ou lista. Nesta modalidade, Rodrigo Cunha apareceu como o mais escolhido com 20%, Renan Calheiros apareceu em segundo lugar com 15%, seguido por Biu de Lira e Mauricio Quintella que apresentaram 9% e 5% respectivamente.

Veja o resultado da pesquisa espontânea:

Rodrigo Cunha (PSDB): 20%

Renan (MDB): 15%

Benedito de Lira (PP): 9%

Mauricio Quintella (PR): 5%

Prof. Cícero Albuquerque (PSOL): 1%

Flavio Moreno (PSL): 1%

Flávia Melo (PCO): 0%

Sergio Cabral (PATRI): 0%

Osvaldo Maciel (PCB): – não pontuou

Branco/ Nulo: 27%

Não sabem ou preferem não opinar: 53%

Segundo o Ibope, foram ouvidos 812 eleitores. A pesquisa foi realizada entre os dias 17 e 19 de setembro e a margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.



Fonte: CadaMInuto