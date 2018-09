Tite anuncia convocação da seleção brasileira com três novidades

Data: 21/09/2018

O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira (21) sua segunda convocação após a Copa do Mundo, promovendo o retorno de quatro atletas que estiveram na Rússia. O comandante da seleção brasileira voltou a chamar Miranda, Marcelo, Danilo e Gabriel Jesus – que ficaram de fora dos duelos contra Estados Unidos e El Salvador. O alagoano Firmino continua entre os escolhidos pelo técnico.

As principais novidades da relação são as presenças do zagueiro Pablo, do Bordeaux, do volante Wallace, do Hannover, e do atacante Malcom, do Barcelona. Phelipe, goleiro do Grêmio, foi chamado para participar dos treinamentos – assim como havia acontecido com Hugo, do Flamengo. Nomes que ganharam chances na última convocação, Militão, Arthur, Éverton e Richarlison foram chamados novamente.

Thiago Silva, Fagner, Filipe Luís, Willian e Douglas Costa – que haviam sido chamados para os amistosos do começo deste mês – ficaram fora desta lista. Antes da convocação, o coordenador de seleções Edu Gaspar anunciou que os quatro clubes envolvidos nas semifinais da Copa do Brasil – Corinthians, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras – não teriam atletas convocados.

A seleção brasileira enfrentará a Arábia Saudita no dia 12 de outubro, em Riad. Quatro dias depois, o time comandado por Tite pegará a Argentina, em Jidá, também na Arábia.

Confira a lista de convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Éderson (Manchester City) e Phelipe (Grêmio);

Defensores: Alex Sandro (Juventus), Danilo (Manchester City), Éder Militão (Porto), Fabinho (Liverpool), Marquinhos (PSG), Marcelo (Real Madrid), Miranda (Inter de Milão) e Pablo (Bordeaux);

Meio-campistas: Arthur (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Fred (Manchester United), Philippe Coutinho (Barcelona), Renato Augusto (Beijing Guoan), e Walace (Hannover);

Atacantes: Éverton (Grêmio), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Malcom (Barcelona), Neymar (PSG) e Richarlison (Everton).

Fonte: Globoesporte