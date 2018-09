Guarani marca no primeiro tempo e vence o CSA em Campinas

Data: 22/09/2018



Em confronto direto pela Série B do Campeonato Brasileiro, o CSA perdeu para o Guarani por 1 a 0 na noite deste sábado (22), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, São Paulo, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Bruno Mendes marcou o gol da vitória aos 30′ do primeiro tempo.

O triunfo levou o Bugre ao G-4 da Segundona. O Guarani agora tem 44 pontos e ocupa a quarta posição. O CSA perdeu a segunda seguida, segue com 46 pontos e caiu para a terceira colocação.

Próxima rodada

O Guarani pega o Vila Nova na sexta-feira (28), às 21h30, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. O Azulão encara o CRB no Clássico das Multidões, sábado (29), às 16h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O mando de campo é do Regatas.

Fonte: TNH1