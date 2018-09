Três presos em operação da PF estavam em resort em Maceió para festa

Data: 22/09/2018



Três líderes da organização criminosa presos neste sábado (22) durante operação da Polícia Federal (PF), estavam em um resort em Maceió (AL) com parentes e amigos para uma festa de casamento.

O outro líder da organização foi preso em uma casa no município de Eldorado, sul de Mato Grosso do Sul. Até o fim da manhã deste sábado, tinham sido cumpridos 29 mandados de prisão e apreendidos armas, munições, celulares e dinheiro. Em uma das casas dos envolvidos foi encontrado R$ 250 mil em espécie.

A operação

A Polícia Federal (PF) deflagrou neste sábado (22) operação com objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada no contrabando de cigarro do Paraguai. Batizada de Nepsis, a ação ocorre simultaneamente em cinco estados: Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Alagoas.

Mais de 280 policiais federais participam da operação para o cumprimento de 43 mandados de prisão, 12 suspensões de exercício de atividade policial e 43 mandados de busca e apreensão. Entre os presos, estão os “gerentes” da organização criminosa e também policiais de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a PF, a organização formou um consórcio de grandes contrabandistas. Estima-se que em 2017, os envolvidos tenham sido responsáveis pelo contrabando de pelo menos 1.200 carretas carregadas com cigarros para as regiões sudeste, centro-oeste e nordeste, totalizando mais de R$ 1,5 bilhão.

Fonte: G1/AL